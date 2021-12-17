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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 11 من مصابي حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

الصور الأولي لحادث
الصور الأولي لحادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان /أبوسمبل البرى مساء أمس الخميس.

وأوضح خلال بيان رسمي أن إجمالي أعداد المصابين بلغ 46 مصابًا، وأنه تم الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة معهم حول الحادث في تمام الساعة 4.45 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

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وأشار إلى أن الحالات المصابة تم حجزها في الأقسام التالية: حجز 4 حالات بالعناية المركزة والحالة العامة سيئة جداً، وحالة بعناية قسم التجميل، و24 حالة كسور متفرقة بالجسم بقسم المسالك الجديد، بالإضافة إلى 5 حالات بقسم العظام لإصابتهم بكسور، وتم خروج 11 حالة من المصابين بعد تماثلهم للشفاء.

وتابع أن عدد ضحايا الحادث الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث بلغ 6 حالات منهم 5 مصريين، وشخص سوداني.

كما تقدمت إدارة المستشفى الجامعي بأسوان بخالص العزاء لأسر المتوفين وأطيب تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. 

هذا وكانت قد واصلت " صدى البلد " المتابعة المستمرة لتداعيات حادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء الخميس. 

وقد وصلت الحصيلة الأولية حتى الآن إلى إرتفاع أعداد المصابين بهذا الحادث المروع إلى 46 مصاب، بجانب مصرع  6 أشخاص  أخرين ، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد ضمت قائمة أسماء المصابين الذين أستقبلتهم مستشفى أسوان الجامعى كل من جمال عبد الناصر على، وإبراهيم حسانى أحمد، ومحمد أحمد ربيعى، وخالد نصر حسن، وعلى خير الدين على، وسعيد دسوقى عبدالدايم، وعبدالله الوحش مرعى، وعلى عطا الله الصغير، وجرجس عاطف لمعى، وشعبان حمد أحمد، وغريب محمد غريب، وأحمد مصطفى ورور، وعبداللطف شرقاوى عبد الحميد، وعلى حشمت على إبراهيم، وعبدالله حجاج جاد الرب.

كما أصيب فى الحادث كل من حسن إبراهيم إسماعيل، وسيد شعبان سيد، وفراج السيد فراج، وحسان إبراهيم أحمد، وعبدالحميد أحمد محمد إبراهيم، ومصطفى عبد الفتاح محمود، وعاطف صدقى على، ومحمد عباس على أبو القاسم، ومصطفى محمد على السيد، ومحمد كرم عبد السلام، وعبد المسيح فضل سويحة، ومحمد سيد محمود عويس، ومحمود محمد يوسف، وأحمد محمد على محمد، ومحمد شعبان محمود، وعلى حسن على حسن ، وعلى أحمد انور.

وأصيب كذلك كل من فام طلعت منير، وإسلام عربى محمد، وأحمد السيد أحمد، وعبدالرحمن أحمد محمد، وعبدالله حسين حمدان ومحمد على أحمد، ومحمد حسين على، وأحمد على أحمد، ورامى خالد عبد الرحيم، وسيد محمود محمود، ومحمد أحمد عطا هاشم، وسمير كرلس بسكال.

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