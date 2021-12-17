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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر.. أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر

 

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل

 

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

 

بهدفه في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يحطم 3 أرقام قياسية جديدة

 

الصحة: تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و31 حالة وفاة

 

مدير مصنع النظائر المشعة: نغطي الاحتياج المحلي وتسعى للتصدير

 

مشروعات تنموية وخدمية في أسوان.. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بـ التغلب على تداعيات السيول

 

وزيرة التجارة والصناعة: رصد 700 مليون جنيه لإقامة مجمعات صناعية لقرى حياة كريمة

 

نشرة المحافظات| سيول في البحر الأحمر وإخلاء منازل بمنطقة أبو رماد.. المتهم بتعذيب زوجته الحامل يسلم نفسه للشرطة

 

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف

فيروس كورونا منتخب مصر محمد صلاح حادث تصادم وزيرة التجارة والصناعة رئيس الوزراء

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