حدث ليلا.. كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر.. أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر
تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل
أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون
بهدفه في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يحطم 3 أرقام قياسية جديدة
الصحة: تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و31 حالة وفاة
مدير مصنع النظائر المشعة: نغطي الاحتياج المحلي وتسعى للتصدير
مشروعات تنموية وخدمية في أسوان.. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بـ التغلب على تداعيات السيول
وزيرة التجارة والصناعة: رصد 700 مليون جنيه لإقامة مجمعات صناعية لقرى حياة كريمة
نشرة المحافظات| سيول في البحر الأحمر وإخلاء منازل بمنطقة أبو رماد.. المتهم بتعذيب زوجته الحامل يسلم نفسه للشرطة