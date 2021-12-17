عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرعب يسيطر .. صناع الغرفة 207 يواصلون التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

محمد فراج يصور حاليا
محمد فراج يصور حاليا مسلسل الغرفة 207

يواصل صناع مسلسل الغرفة 207 تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة السادس من أكتوبر . 

مسلسل الغرفة 207 ينتمى الى دراما الرعب ، يجرى حالياً تصوير عدد من المشاهد التى تعتمد على عنصر الرعب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ، حيث تم الاستعانة بتقنيات حديثه لتخرج الى المشاهد بصورة  تتضافى الاعمال العالمية .

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم وجيهان خليل  ، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف . 

مسلسل الغرفة 207 من عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق  تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير الذى حل بدلاً من المخرج تامر العشرى الذى كان قد بدأ تصوير المشاهد الاولي .

مسلسل الغرفة 207 يتكون من ١٠ حلقات وتدور قصته فى إطار رعب وغموض ،ويتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد VIP.

عروستي وخارج السيطرة :

وكان أخر اعمال المخرج محمد بكير هو فيلم عروستي ، والذى عرض خلال الاشهر الماضية فى دور العرض السينمائية . 

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

ومن المقرر ان يشارك المخرج محمد بكير فى إخراج حكاية ضمن مسلسل خارج  السيطرة والذى بدأ عرضه خلال الساعات الماضية . 

وتدور أحداث مسلسل خارج  السيطرة حكايات رعب تدور أحداثها خلال مناسبات مختلفة حيث تتحول النهايات السارة إلى كوارث مخيفة.

الغرفة 207 مسلسل الغرفة 207 محمد فراج ريهام عبد الغفور محمد بكير

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. صدمة بسبب وفاة اليوتيوبر محمد الشمري وأمور محرمة على شعب كوريا الشمالية

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها من أحمد أبو هشيمة.. بهذه الطريقة

الرئيس يتوقف بسيارته لسماع طلبات المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة

إلا اللعبة دي| عمرو عبد الجليل يغني شعبي لأول مرة .. شاهد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية ومصر القديمة

نجحت بالإجماع.. ممثل اليمن بمؤتمر مكافحة الفساد يشكر مصر ويشيد بالاستقبال والتنظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية ومصر القديمة

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة

فيديو

آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

فيديو جراف.. كيف استغل عالم مصري الطاقة الشمسية لإنقاذ الإسكندرية من الغرق

كيف دعم نجوم الفن شيرين عبدالوهاب بعد حلاقة شعرها وطلاقها من حسام حبيب

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ