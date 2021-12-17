الرعب يسيطر .. صناع الغرفة 207 يواصلون التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل صناع مسلسل الغرفة 207 تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة السادس من أكتوبر .

مسلسل الغرفة 207 ينتمى الى دراما الرعب ، يجرى حالياً تصوير عدد من المشاهد التى تعتمد على عنصر الرعب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ، حيث تم الاستعانة بتقنيات حديثه لتخرج الى المشاهد بصورة تتضافى الاعمال العالمية .

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم وجيهان خليل ، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف .

مسلسل الغرفة 207 من عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير الذى حل بدلاً من المخرج تامر العشرى الذى كان قد بدأ تصوير المشاهد الاولي .

مسلسل الغرفة 207 يتكون من ١٠ حلقات وتدور قصته فى إطار رعب وغموض ،ويتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد VIP.

عروستي وخارج السيطرة :

وكان أخر اعمال المخرج محمد بكير هو فيلم عروستي ، والذى عرض خلال الاشهر الماضية فى دور العرض السينمائية .

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

ومن المقرر ان يشارك المخرج محمد بكير فى إخراج حكاية ضمن مسلسل خارج السيطرة والذى بدأ عرضه خلال الساعات الماضية .

وتدور أحداث مسلسل خارج السيطرة حكايات رعب تدور أحداثها خلال مناسبات مختلفة حيث تتحول النهايات السارة إلى كوارث مخيفة.