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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم مهم اضطرت فيه ماجدة لتناول المهدئات بسبب يوسف شاهين I نوستالجيا

يوسف شاهين
يوسف شاهين

لا أحد يستطيع أن ينسى فيلم “جميلة بوحريد” الذى قدمه كل من ماجدة كممثلة ومنتجة ويوسف شاهين كمخرج، فهذا العمل يعد من الأعمال السينمائية المحفورة فى الذاكرة والتى لا يمكن لأحد أن ينساها. 

ربما شهدت العلاقة بين الطرفين توترًا خلال تصوير العمل، وصل إلى إصابة مدير التصوير بحالة إغماء بسبب مشاجرتهما خلال التصوير.

كانت البداية حين طلبت ماجدة من يوسف شاهين أن يقوم بتغيير العدسة الذى سوف يصور بها أحد المشاهد ، وحين رفض يوسف شاهين أصرت ماجدة وذهبت الى مدير التصوير، وقد تمسك كل منهما برأيه ، فى حين أن مدير التصوير أصابته حالة إغماء بسبب هذا الخلاف.

وبعد المفاوضات وتدخل بعض الأشخاص تم الخضوع إلى طلب ماجدة، إلا أن الطرفين فررا عدم الحديث مع بعضهما طيلة فترة تصوير العمل، وكان مساعد يوسف شاهين هو الوسيط بين الطرفين ، حتى إنتهى تصوير العمل.

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وكشفت الفنانة ماجدة بعد ذلك انها كانت تضطر الى الحصول على مهدئات خلال تصوير الفيلم بسبب خلافاتها مع المخرج.

بعد انتهاء تصوير الفيلم عادت العلاقات بين ماجدة ويوسف شاهين الى طبيعتها، وهذا عكس ما يتردد بان الخلاف استمر، وأكبر دليل على ذلك أن يوسف شاهين طلب من ماجدة أن تظهر فى مشهد واحد ضمن أحداث فيلم حدوتة مصرية، والذى كان ضمن أعمال تتحدث عن سيرة المخرج يوسف شاهين. 

ووصل الأمر إلى أن يوسف شاهين ذهب إلى منزل ماجدة ليعرض عليها الأمر، وكان من الطبيعى أن تقوم ماجدة بالحصول على فترة للتفكير، فلم يكن آنذاك فكرة الظهور كضيف شرف متعارفا عليها كما الآن. 

وعلى مدار 48 ساعة كان يوسف شاهين يذهب إلى منزل ماجدة ويريد أن يحصل على موافقة نهائية، وفى اليوم الثانى وقف يوسف شاهين فى منزل ماجدة، وقال لها : “ أنت لازم تصورى معايا هجيب ممثلة منين يعنى تعمل دور ماجدة”.

بالفعل وافقت ماجدة وظهرت مع يوسف شاهين فى مشهد واحد من فيلم حدوتة مصرية بشخصيتها الحقيقية.

يوسف شاهين الفنانة ماجدة جميلة بوحيرد نوستالجيا ماجدة

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