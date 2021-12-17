أناقة وجمال.. روتانا القزاز تخطف الأنظار من جلسة تصوير جديدة

حرصت روتانا القزاز ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، علي مشاركة جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت روتانا في الصور وهي تستعرض "جمالها" بإطلالة جريئة وجذابة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



واحتفلت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق بخطوبتها، الاسبوع الماضي وذلك بعدما أعلنت ارتباطها رسمياً بعد طلاقها من زوجها السابق منذ عام 2019.



يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق فاجأت متابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صور من خطوبة ابنتها روتانا، وعلقت عليها قائلة: "تهانينا حبيبتي روحي كل شىء فى هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك كل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً"



وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.