كنت فاكره فرفور.. عمرو عابد يحكي تفاصيل عن صداقته مع كريم قاسم

حل الفنانان كريم قاسم وعمرو عابد، ضيفان ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”.

وقال كريم قاسم: “اتقابلنا انا وعمرو من 2004 كنا بناخد ورشة تمثيل عند الأستاذ أحمد كمال، وأول مرة شوفت عمرو كان لابس جزمة زى سندباد وكان علاء الدين فى نفسه وشعره طويل وأسود وكان فيه حتة تناكة كدا”.

وتابع: “كنا صغيرين أول ما أتقابلنا وكان فيه حتة الغيرة، فكنت مش بالعه”، ليرد عليه عمرو عابد: “كنت فاكره فرفور وكان بعد البريك ياكل فى مطعم واحنا ناكل فول وطعمية وكان فيه أداء اننا جايين من عالمين مختلفين خالص”.

وأشار عمرو عابد، إلى أنه بدأ بتكوين صداقة مع كريم قاسم، من خلال التدريبات الخاصة بالورشة، معقبا: “ارتجلنا مع بعض وابتدينا نحس ان فيه كيميا ما، وبعد الورشة بسنة عملنا أوديشن أوقات فراغ”.