مخلف 16 عيل؟ .. صاحب ورشة فخار يثير ضحك الرئيس | فيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور كبرى، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وشملت جولة الرئيس السيسي، تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين، ومنطقة ورش الفخار بمصر القديمة.

وتحدث الرئيس السيسي، مع أحد أصحاب الورش، وسأله عن أحواله، والمشاكل التي تواجهه في العمل، ورد صاحب الورشة: “أنا عندي 16 عيل مشغلهم معايا”، ليعقب الرئيس ضاحكا: “مخلف 16.. ماشاء الله، ربنا يخليهم ليك، طب عندك مشاكل أنا جاي عشان أسمعكم".