سعر اليورو اليوم السبت 18-12-2021

يستعرض صدى البلد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 18-12-2021، حيث سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 17.64 جنيه للشراء، و 17.85 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.76 جنيه للبيع و17.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.89 جنيه للبيع و20.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.03 جنيه للبيع 51.58 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.