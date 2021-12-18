مقتنيات النجوم| حريق مكتب أفلام ماجدة الصباحي.. الخطر يحاصر عقار يوسف شاهين.. تسلم تراث محمود ياسين للدولة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول مكتب الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، الذي التهمه الحريق يوم الخميس 16 ديسمبر الجاري، ما أثار الجدل بسبب القيمة الرمزية لمقتنيات النجوم الراحلين، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز مقتنيات النجوم الذين رحلوا وفارقونا بأجسادهم، من بينهم نور الشريف، عمر الحريري ، توفيق الدقن، هند رستم ، شعبولا ، وآخرون.

حريق مكتب ماجدة الصباحي

أعلنت الفنانة غادة نافع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشوب حريق بمكتبة والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه وإخماده على الفور.

وكتب ابنة الفنانة ماجدة الصباحي: «الحمد لله تمت السيطرة على حريق داخل مكتبة أفلام ماجدة .. شكراً لأفراد أمن العمارة وكل من ساهم فى إخماد الحريق».

طمأنت الفنانة غادة نافع، الجمهور بعد الحريق الذي التهم مكتبة أفلام والدتها الراحلة الفنانة ماجدة الصباحي ، مشيرة إلى أنه لم يلحق الضرر بمقتنيات الفنانة.

وقالت غادة نافع - ابنة ماجدة الصباحي - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «الحمد لله رجال المطافي والشرطه لحقوا قبل ما يحصل أي ضرر ألف حمد وشكر».

عقار يوسف شاهين

يهدد الخطر ملاك وسكان واتحاد شاغلي العقار ٣٥ شارع شامبليون وهو نفسه العقار الذي شهد ميلاد كل مشاريع المخرج العالمي يوسف شاهين، حيث أن به مقر شركته افلام مصر العالمية التي أنشأها في سبعينيات القرن الماضي، فالعقار يعاني من وجود فرن مخبوزات أسفله.

هذا الفرن لا يراعى أدنى متطلبات حماية البيئة اذ تصدر عنه طوال اليوم أدخنة وروائح مزعجة للسكان وسخونة أثرت فى العقار والمحلات المجاورة والشقة التى تعلوه.

الفرن لاتوجد به أي وسائل حماية مدنية مما يعرض العقار لخطر الحريق فى أي وقت نتيجة قيامه باستخدام الغاز الطبيعى، بدون أي إجراءات حماية فضلا عن إشغال الطريق والرصيف أمام المخبز مما يعوق حركة السير.

الفرن مساحته أقل من ٦٠ مترا وهي المساحة القانونية للأفران ويقوم بصرف مخلفاته في صرف العقار نفسه ولا يوجد به منفذ للدخان مما يجعل العقار منفذ الأدخنة مما يعرض حياة السكان للخطر الشديد ويهدد مصر بفقدان كنز ثقافي سينمائي عالمي ممثل في شركة يوسف شاهين.

عقار يوسف شاهين الذي يقع بالقرب من نقابتي الصحفيين والمحامين ودار القضاء العالي أصبح مهددا بكارثة طوال الوقت وسكانه يستغيثون بلا أية رد من الحي.

والغريب أن موظفى الحى لا يتخذون أي إجراءات لإزالة تلك المخالفات التى تهدد أرواح سكان العقار وتهددهم بخطر الحريق فى اى وقت وقد تقدم إتحاد ملاك شاغلى العقار بعدة شكاوى الا انها لم تلق الاهتمام ولم يتم ازالة اسباب المخالفة، خصوصا أن هذا المخبز منشأ بطريقة للأخطار والمكتب الهندسي الذي أعطاه الموافقة لا يوجد منه إلا اسم المهندس فقط بلا عنوان أو اسم المكتب أو حتى سجل تجاري مما يلقي الشبهات حول هذه النقطة.

والعجيب في الأمر، أنه تمت له الموافقه بنظام الإخطار المسبق من هيئة التنمية الصناعية بدون أية فحص للمعايير والضوابط التى وضعتها الهيئه نفسها فى لائحتها لمثل هذه الانشطة واهمها ألا تقل المساحة عن ٦٠ مترا ويكون له صرف خاص به وألا يكون ملوثا للبيئة.

حقيقة بيع مقتنيات نور الشريف

أثيرت يوى الجمعة 27 أغسطس 2021، حالة كبيرة من الجدل بعدما روجت أحد صفحات السوشيال ميديا، لبيع 10 بكرات من فيلم زمن حاتم زهران لـ نور الشريف، بالإضافة إلى عدة شرائط أخرى، زاعمين أن هذه النسخ أصلية وأن الشرائط كان الراحل سجل عليها مواد فيلمية.

وحرص صدى البلد على التواصل بشكل مباشر مع النجمة بوسي، للتأكد من حقيقة المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا حول بيع مقتنيات النجم الراحل نور الشريف.

ونفت بوسي في تصريحات خاصة ما تردد حول بيع مقتنيات زوجها الراحل نور الشريف ، قائلة إن النسخ المعروضة لفيلم زمن حاتم زهران ليست من مكتبته الشخصية، وأن هذه النسخ أصبحت موجودة مجانًا مع تطور التكنولوجيا ونسخ الـDVD.

بدل وساعات ومطواة في منزل شعبولا

بعد وفاة شعبان عبد الرحيم كانت أبرز مقتنياته بدل ذات ألوان متعددة كثيرة، وأحذية مع أحزمه مزركشة بنفس الألوان، و الساعات والاكسسوارات الذهبية، أنه ترك مطواة خاصة به كان يحرص علي اقتنائها دائمًا.

وقرر أولاد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أن يفتتحوا متحفًا خاصًا لوالدهم الراحل، وعرض كافة مقتنيات شعبان عبد الرحيم، من بدل ملونة، وأحذية، وأحزمه، واكسسوارات، وساعات، وغيرها من المقتنيات التي كانت تميز شعبان عبد الرحيم قبل رحيله.

وترجع فكرة هذا المتحف إلي حب أولاده له بدرجة كبيرة، وأنهم يريدون أن تخلد ذكراه إلى مدة كبيرة، داخل إحدى الشقق الخاصة به في محافظة الجيزة، والتي تعتبر لهم كنزًا كبيرًا من والدهم الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

مقتنيات محمود ياسين

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، موافقته على إعطاء مقتنيات والده الفنان الراحل محمود ياسين إلى الدولة.

وقال عمرو ياسين لـ عدسة صدى البلد: "الدولة لديها اهتمام كبير جدا بوالدي أشكرهم عليه وموافق على إعطاء بعض مقتنيات والدى لـ الدولة".

بيجامة وروب أبرز مقتنيات عمر الحريري

وفي العام الماضي 2020، قررت ابنة الفنان عمر الحريرى "ميريت" إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بعض مقتنيات والدها.

وفضلت "ميريت"، أن تهدى المركز عددا من المقتنيات الخاصة بوالدها؛ فى إطار دعم المشروع الفني لوزارة الثقافة الذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

وكانت المقتنيات التي أهدتها ميريت إلى المركز عبارة عن 2 روب وبدلة وبيجامة.

كما أهدت ابنة عمر الحريرى إلى المركز نظارة طبية ورخصة القيادة الخاصة والباسبور وتذكرة طيران ومحفظة شخصية وبعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة وشهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفة ودعوات لمهرجانات.

مقتنيات فاروق الفيشاوي

وفي العام الماضي 2020، كشفت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى عن بعض مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشرها صورا لمكتبه وجوائزه والكتب التى يحتفظ بها فى مكتبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت ندى الكامل على الصور قائلة: "إذا كان الإرث عظيما فهو يستحق .. الفيشاوى العظيم".

فستان هند رستم الأحمر

قبل عامين، نظم مجموعة من المؤسسات معرض "أنا بخير .. اطمنوا"، على هامش مهرجان أسوان الدولي الثالث لأفلام المرأة ويضم المعرض مجموعة من المقتنيات لبعض نساء الشرق الأوسط وهن الفنانة هند رستم ووداد الاورفة لي وراوية محمد وأم إبراهيم.

وضم المعرض مقتنيات الفنانة هند رستم بينها الفستان الأحمر التي ارتده الفنانة في أحد أفلامها ومقتنيات أخرى ارتدتها في أفلامها وميداليات حصلت عليها، وحضر الافتتاح قيادات المهرجان وبسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم.

جائزة السادات لـ توفيق الدقن

وفي عام 2016، تلقت مكتبة الإسكندرية مجموعة المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل توفيق الدقن هدية من نجله، وتضم صورا فوتوغرافية له مع العديد من الفنانين وخلال بعض أدواره وأثناء تكريماته المختلفة، وصورا عائلية له هو وأسرته.

وتضم المقتنيات أيضا العديد من الجوائز التي حصل عليها توفيق الدقن، ومنها جائزة الرئيس السادات في عيد الفن، بالإضافة إلى خطابات من مؤسسات عديدة مثل المسرح القومي وبيت المسرح، وعدد كبير جدا من المذكرات المدونة بخطه تتناول تاريخ المسرح وذكرياته مع زملائه الفنانين مثل محمود المليجي الذي كان من أكثر المقربين له، وملف صحفي عنه جمعه بنفسه من الجرائد والمجلات، ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان الراحل في احتفالية تقام داخل بيت السناري لرواد الفن السابع، قريبا.