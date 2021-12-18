عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 12 بشكل رسمي

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia X20

طرحت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أول تحديث لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية، وتقول الشركة إن المستخدمين في هذه الدفعة الأولى سيتلقون التحديث بحلول 17 ديسمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يصل نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 12، إلى هاتف Nokia X20 متوسط المدى، كجزء من خطة شركة HMD والتي وعدت مستخدميها في وقت سابق أن أجهزة سلسلة G و X، ستكون مؤهلة للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات.

نوكيا تعتزم إطلاق أول هاتف في تاريخها بمعالج Exynos من سامسونج

بعمر بطارية حتى 36 ساعة.. نوكيا تعتزم إطلاق هاتف Nokia X40 Pro بمواصفات أسطورية


وبموجب هذه الخطة، ستستمر شركة HMD لمدة عامين أو 3 أعوام بترقية نظام التشغيل أندرويد لهواتف الذكية، مما يعني أن Nokia X20 سيكون مؤهلا للحصول على Android 14، ولكن لا يوجد ضمان حقيقي بأن HMD ستفي بوعدها باستمرار تحديثات نظام التشغيل.


ومؤخرا، واجه نظام التشغيل أندرويد 12 بعض المشكلات بعد طرح الإصدار المستقر لبعض الهواتف الذكية، حي قامت شركة OnePlus بسحب تحديث OxygenOS المستند إلى نظام التشغيل Android 12، من إصداراتها OnePlus 9 و 9 Pro.

وكما أبلغ مالكو أجهزة سامسونج Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 أيضًا عن مشكلات في تحديث Android 12 المستقر، كما تأثرت هواتف جوجل Pixel 6 و 6 Pro بنفس المشكلة.


سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia X20

كانت شركة نوكيا قد أعلنت عن هاتف Nokia X20، في شهر أبريل الماضي، مقابل سعر 350 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري).


ويمتاز هاتف نوكيا Nokia X20، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، تتمتع بمعدل سطوع 450 شمعة وتغطية التدرج اللوني NTSC، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

وجاء هاتف Nokia X20، بكامير خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Nokia X20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


ويحزم هاتف نوكيا Nokia X20، بطارية بقوة 4470 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

Nokia X20
هاتف نوكيا الجديد Nokia X20
نوكيا أندرويد 12 شركة HMD نظام التشغيل سامسونج هواتف جوجل

موضوعات متعلقة

مضاد للرصاص.. "كافيار" تطلق إصدارا جديدا من آيفون 13 برو| فيديو وصور

يعمل مع شبكات 5G.. سامسونج تطلق هاتف جلاكسي رخيص الثمن

بـ 8 نماذج مختلفة.. أوبو فايند ان Oppo Find N يظهر بألوان جذابة

رسميا.. هونر تطلق هواتف تشكيلة Honor X30 بسعر منافس

ترشيحاتنا

إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين: يارب اجمعني معاهم في الجنة

أمريكا.. دعوى قضائية تتهم شرطة العاصمة بالاتجار بالجنس

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة قطر بكأس العرب

هل يجوز للزوج الرجوع في الهبة المقدمة لزوجته ؟.. المفتي يجيب

هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 12 بشكل رسمي

12 اختصاص حيوي ...تعرف علي آلية عمل البنك المركزي وفقا للقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ