هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 12 بشكل رسمي

طرحت شركة HMD العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أول تحديث لنظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية، وتقول الشركة إن المستخدمين في هذه الدفعة الأولى سيتلقون التحديث بحلول 17 ديسمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يصل نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 12، إلى هاتف Nokia X20 متوسط المدى، كجزء من خطة شركة HMD والتي وعدت مستخدميها في وقت سابق أن أجهزة سلسلة G و X، ستكون مؤهلة للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات.



وبموجب هذه الخطة، ستستمر شركة HMD لمدة عامين أو 3 أعوام بترقية نظام التشغيل أندرويد لهواتف الذكية، مما يعني أن Nokia X20 سيكون مؤهلا للحصول على Android 14، ولكن لا يوجد ضمان حقيقي بأن HMD ستفي بوعدها باستمرار تحديثات نظام التشغيل.



ومؤخرا، واجه نظام التشغيل أندرويد 12 بعض المشكلات بعد طرح الإصدار المستقر لبعض الهواتف الذكية، حي قامت شركة OnePlus بسحب تحديث OxygenOS المستند إلى نظام التشغيل Android 12، من إصداراتها OnePlus 9 و 9 Pro.

وكما أبلغ مالكو أجهزة سامسونج Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 أيضًا عن مشكلات في تحديث Android 12 المستقر، كما تأثرت هواتف جوجل Pixel 6 و 6 Pro بنفس المشكلة.



سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia X20

كانت شركة نوكيا قد أعلنت عن هاتف Nokia X20، في شهر أبريل الماضي، مقابل سعر 350 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري).



ويمتاز هاتف نوكيا Nokia X20، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، تتمتع بمعدل سطوع 450 شمعة وتغطية التدرج اللوني NTSC، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

وجاء هاتف Nokia X20، بكامير خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Nokia X20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويحزم هاتف نوكيا Nokia X20، بطارية بقوة 4470 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.