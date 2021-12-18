حدث أم لا .. سيف زاهر يكشف حقيقة خلافات الجهاز الفني للمنتخب المصري

أكد الإعلامي سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم والمذاع عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”، أنه لا يوجد خلافات بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر مشيرا إلى تأكيده خلال اتصال هاتفي مع أحد عناصر الجهاز الفني للفراعنة

وأضاف سيف زاهر أنه لا يوجد خلافات في وجهات النظر في اختيار اللاعبين بتشكيل المباريات والتغيرات وتوزيع المهام



كأس العرب.. منتخب مصر بقميصه الأحمر أمام قطر

يرتدي منتخب مصر الأول قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه غدا أمام قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدي منتخب قطر طاقمًا أبيض.



وكان منتخب مصر قد أدى تدريبه الذي بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم فور الانتهاء من صلاة الجمعة وهو التدريب الختامي للفريق قبل المباراة الأخيرة له في البطولة.

كان منتخب مصر خسر أمام تونس بهدف دون رد، في الدور نصف النهائي، بينما سقط منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.