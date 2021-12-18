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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب التربية النوعية بجامعة أسوان يساهمون في رسم الجداريات بمداخل القرى والمدن

جهود طلاب التربية
جهود طلاب التربية الفنية بشوارع أسوان

جهود مميزة قام بها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان مما ساهم في إعادة الشكل الحضاري والجمالي بقري ومداخل محافظة أسوان، من خلال رسومات الجداريات بمدخل هذه الأماكن.

يأتى ذلك في إطار دور جامعة أسوان تجاه المجتمع وتنمية البيئة وللاستفادة من قدرات طلاب الجامعة الإبداعية والفنية ولتجسيد هذه الأعمال، وقام طلاب قسم التربية الفنية أصحاب اللمسات الإبداعية في رسم وتصميم جداريه بقرية غرب اسوان عند مدخل مرشح شركة مياه الشرب بالقرية.

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خروج 11 من مصابي حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

يأتى أصحاب هذا الإنجاز الفني من طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان، تحت اشراف الدكتورة إيمان محمد وجدى، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.

 

 قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان /أبوسمبل البرى مساء أمس الخميس.

وأوضح خلال بيان رسمي أن إجمالي أعداد المصابين بلغ 46 مصابًا، وأنه تم الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة معهم حول الحادث في تمام الساعة 4.45 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن الحالات المصابة تم حجزها في الأقسام التالية: حجز 4 حالات بالعناية المركزة والحالة العامة سيئة جداً، وحالة بعناية قسم التجميل، و24 حالة كسور متفرقة بالجسم بقسم المسالك الجديد، بالإضافة إلى 5 حالات بقسم العظام لإصابتهم بكسور، وتم خروج 11 حالة من المصابين بعد تماثلهم للشفاء.

وتابع أن عدد ضحايا الحادث الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث بلغ 6 حالات منهم 5 مصريين، وشخص سوداني.

كما تقدمت إدارة المستشفى الجامعي بأسوان بخالص العزاء لأسر المتوفين وأطيب تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. 

هذا  تواصل منصة " صدى البلد " المتابعة المستمرة لتداعيات حادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء الخميس. 

وقد وصلت الحصيلة الأولية حتى الآن إلى إرتفاع أعداد المصابين بهذا الحادث المروع إلى 44 مصاب، بجانب مصرع  6 أشخاص  أخرين ، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وقد ضمت قائمة أسماء المصابين الذين أستقبلتهم مستشفى أسوان الجامعى كل من جمال عبد الناصر على، وإبراهيم حسانى أحمد، ومحمد أحمد ربيعى، وخالد نصر حسن، وعلى خير الدين على، وسعيد دسوقى عبدالدايم، وعبدالله الوحش مرعى، وعلى عطا الله الصغير، وجرجس عاطف لمعى، وشعبان حمد أحمد، وغريب محمد غريب، وأحمد مصطفى ورور، وعبداللطف شرقاوى عبد الحميد، وعلى حشمت على إبراهيم، وعبدالله حجاج جاد الرب.

جهود طلاب التربية الفنية بشوارع أسوان 
جهود طلاب التربية الفنية بشوارع أسوان 
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان 
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