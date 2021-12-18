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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد طفلة الدادة دودي تحتفل بخطبتها

طفلة فيلم الدادة
طفلة فيلم الدادة دودي

نشرت الممثلة الشابة رضوى خالد - المعروفة بطفلة فيلم الدادة دودي - عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وظهرت فيها وهي تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني. 

طفلة فيلم الدادة دودي
طفلة فيلم الدادة دودي

فيلم الدادة دودي 

تدور أحداث الفيلم الدادة دودي حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدى نقاط الشرطة على الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية.

وبعدها وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.

الفيلم من إخراج علي إدريس وتأليف نادر صلاح الدين وشارك في بطولته صلاح عبد الله، صبري فواز، عبد الله مشرف، ادوارد. 

الدادة الدادة دودي فيلم الدادة دودي فيلم رضوى خالد الممثلة الشابة رضوى خالد

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