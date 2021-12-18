أخبار الفن| إصابة سمية الألفي بـ "السرطان".. وخطوبة طفلة فيلم الدادة دودي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها إصابة سمية الألفي بـ "السرطان"، خطوبة طفلة فيلم الدادة دودي، بكاء ميريام فارس ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو من حفل الفنانة أصالة نصري، الأخير بموسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

وظهر في الفيديو واحدًا من جمهور حفل أصالة الذي أحيته ليلة أمس الجمعة 17 ديسمبر، بعدما تعرض هذا الشخص للأغماء، وحمله الأشخاص مارين أمام مسرح أصالة، التي أكملت فقرتها بالحفل كما هي.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنانة ميريام فارس ، بمهرجان ساوند ستورم، الذي أحيته ليلة الجمعة 17 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتوقفت ميريام فارس، عن الغناء خلال الحفل بعدما شاهدت واحدًا من جمهورها يمسك عكازًا، وعلقت: «عشت 4 سنين من عمري على العكاز ما خلاش شئ يقف بوجهي، كنت أروح أسهر وانبسط واطلع على المسرح وأغني، والعكاز كنت أحبه ما أكرهه»، وانهارت بالبكاء.

نشر حسام غانم - شقيق الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم - صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للكوبري الذي يحمل اسم اخيه الراحل في التجمع الخامس، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر في الصورة، الجانب العلوي من الكوبري، وعليه لافتة «كوبري الفنان سمير غانم» ليدون شقيق الفنان الراحل لحظة تخليد اسم اخيه بعد وفاته.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه تبعث رسالة حب لشخص يُدعى «مراد» وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما أن الفيديو جاء بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الفيديو ترتدي طاقية «آيس كاب» تداري به رأسها الحليق، وتقول: «هاي مراد، أنا صحيت من النوم أشرب مياه لقيتك باعتلي رسايل حلوة أوي.. I Love You بحبك».

نشرت الممثلة الشابة رضوى خالد - المعروفة بطفلة فيلم الدادة دودي - عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وظهرت فيها وهي تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

كشفت الفنانة سمية الألفي، عن إجراءها عملية جراحية في أحد مستشفيات بالمهندسين.

وأضافت سمية الألفي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنها بالفعل متواجدة حاليًا في المستشفى لاستئصال ورمًا في منطقة الصدر من الدرجة الرابعة، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان.