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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن إستعداد المديرية لانطلاق الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدءاً من الغد 19 ديسمبر 2021 ، ومن المقرر أن تستمر على مدار 4 أيام، وذلك من أجل العمل على رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألفا و 153 طفلا من خلال 1345 فريقا ، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

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ونوه حنفي أيضاً إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، علاوة على تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت الكشف المجانى وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالى قريتى فطيرة بمركز كوم أمبو، والطوناب بمركز إدفو استمراراً للجهود المبذولة من أجل رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى ". 

وقال الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن القوافل الطبية قامت على مدار يومين في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2882 مواطنا ومواطنة، موضحاً أن القوافل قدمت عدة خدمات علاجية متنوعة للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي.

وكان قد نظم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة تثقيفية للطلاب بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى ندوة توعوية بقرية غرب أسوان وذلك للتعريف بدور مكتب الشكاوى ودور وحدة لم شمل الأسرة فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العنف الأسرى وأنواعه وعقوبته القانونية.

كما تم تنظيم عدد من اللقاءات الشبابية والتدريبية تحت عنوان " إحميها من الختان"  بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو تضمنت عقد جلسات حوارية تفاعلية ، علاوة على العديد من الأنشطة والتمارين والمسابقات الفكرية والبدنية من أجل تعريف الشباب بالأضرار الصحية والنفسية المتعلقة بخطورة ظاهرة ختان الإناث.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الصحية بأسوان اخبار المحافظات

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