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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسة بالمستشفى.. أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حالة سمية الألفي الصحية|خاص

سمية الالفي وأحمد
سمية الالفي وأحمد الفيشاوي

تواصل موقع “صدى البلد” مع الفنان أحمد الفيشاوي، للإطمئنان على الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الألفي، بعدما إكتشفت اصابتها بورم خبيث في الصدر من المرحلة الرابعة.

قال أحمد الفيشاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: مازالت الفنانة سمية الألفي في المستشفى حتى الان لمتابعة حالتها الصحية والإطمئنان عليها".

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 دخلت الفنانة سمية الألفي، في نوبة بكاء، بعد ذكرها تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوى، وذلك أثناء إستضافتها في برنامج “السيرة” مع الأعلامية وفاء الكيلاني.

وأضافت سمية الألفي، أنه :"أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهين له فضل بعد ربنا أن أحمد يعيش واخدني لدكتور قريبه ، ونمت تسعة أشهر إلى أن أنجبت".

وتابعت الفنانة سمية الألفي، :"عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى ورم خبيث السيرة الإعلامية وفاء الكيلاني وفاء الكيلانى

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