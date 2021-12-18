بفضل حملات التطعيم.. مصر تحتفل بمرور 17 عاما بدون شلل أطفال.. فيديو

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو احتفال مصر بمرور 17 عاما بدون شلل أطفال بفضل حملات التطعيم.

وأوضح الفيديو: "الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مكملين في بناء جيل قوي بمستقبل أقوى.. طعم طفلك ضد شلل الأطفال علشان مستقبل أحسن ليه ولينا".

غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وابتداءً من غد الأحد ولمدة ٤ أيام، سيتم انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية الصحة، بإتمام جميع الاستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان بدءًا من الأحد القادم الموافق ١٩ ديسمبر ولمدة ٤ ايام..

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة فإن الحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، ، وذلك من خلال فرق متحركة تجوب المنازل ودور رياض الأطفال.

وأضاف البيان انه تم إضافة إلى الفرق الثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكنية، حيث تهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.