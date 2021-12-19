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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك يطلق خدمة لتوصيل الطلبات وينافس المطاعم التقليدية

تيك توك يطلق خدمة
تيك توك يطلق خدمة لتوصيل الطلبات وينافس المطاعم التقليدية

أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني، TikTok تيك توك، عن شراكة جديدة مع شركة Virtual Dining Concepts لتقديم خدمة غير مسبوقة للمستخدمين يمكن من خلالها طلب الوجبات التى يشاهدونها في فيديوهات التطبيق. 


 
ويعمل تطبيق تيك توك على إطلاق خدمة تسمى TikTok Kitchen أو ما يعرف ب " مطبخ تيك توك" حي ستمنح الخدمة المستخدمين طلب الطعام أو الوجبات المفضلة والتى يتم عرضها على فيديوهات التطبيق وتوصيلها للمنازل.

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وسيتمكن العملاء من طلب الأطباق الرائجة أو الوجبات التى يتم عرضها، والتى أصبحت رائجة على محرك البحث جوجل، ثم سيقوم تيك توك بتوصيلها لمنزل العميل، كما سيحصل منئو المحتوى على نسبة من الربح مقابل طلب هذه الوجبات.

 

وبحسب موقع 9to5Mac فإن تيك توك سينافس المطاعم التقليدية حيث سيصبح مطعم حقيقى من خلال ميزة TikTok Kitchen أو " مطبخ تيك توك حيث يعتزم إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة أولا في شهر مارس العام المقبل 2022 ، ومن المرجح أن يقوم بإطلاقها في عدد كبير من الدول. 
 


وقال تيك توك : "ستذهب عائدات مبيعات خدمة TikTok Kitchen لدعم منشئى المحتوى الذين وضعوا قوائم رائعة للوجبات ولتشجيع المبدعين الآخرين ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم على المنصة بما يتماشى مع مهمة تيك توك لإلهام الإبداع وإضفاء البهجة على مستخدميها". 
 

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