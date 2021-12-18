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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. رئيس الوزراء الأردني يخضع للعزل بعد إصابة أبنائه بـ كورونا.. سفير إيران لدى الحوثيين يغادر اليمن فجأة.. ودولة أوروبية تعلن الإغلاق الشامل بسبب أوميكرون

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس وزراء الأردن يخضع للعزل بعد إصابة أبنائه بكورونا
أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن، السبت، بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يخضع للعزل الاحترازي بعد إصابة أبنائه بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر التزام العزل المنزلي خلال الأيام القادمة وفق البروتوكول الصحي بكورونا بعد أن أظهرت الفحوصات اصابة ابنه وابنته بكورونا.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في الأردن تسجيل 33 وفاة و3705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12151 وفاة و 1031549 إصابة.

إصابات "أوميكرون" تصل إلى 25 ألف إصابة في بريطانيا
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، عن وصول إصابات متحور أوميكرون الجديد إلى ما يصل لـ 25 ألف إصابة، وذلك عقب تسجيل أكثر من 10 ألف حالة جديدة.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن.

وقالت مصادر في هيئة مقدمي الخدمات الصحية NHS إنه "تم تحذير القادة الصحيين من أن متحور "أوميكرون" أصبح موجودا في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، كما تم التحذير من ارتفاع معدلات العدوى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

السعودية تستعد لاستضافة أكبر حدث من نوعه في العالم
أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافة أكبر حدث تقني في العالم، خلال شهر فبراير 2022.

وقالت صحيفة "سبق" إن المملكة العربية السعودية، تستضيف خلال فبراير 2022، أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويُقام معرض "LEAP" في الفترة من 1 إلى 3 فبراير العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يصبح منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين.

إيران تكشف سبب مغادرة سفيرها لدى الحوثيين
كشفت إيران، اليوم السبت، أسباب مغادرة سفيرها لدى الحوثيين للأراضي اليمنية وإعادته إلى طهران، وذلك بعد تقارير متداولة في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية  سعيد خطيب زاده: "أصيب السيد حسن إيرلو، منذ أيام بفيروس كورونا بحاجة لعناية طبية عاجلة، ونظرا للحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول، من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتصالات "أدت في النهاية إلى تهيئة الاستعدادات اللازمة في سبيل انتقال السفير، وعملية نقله إلى إيران جارية حاليا".

الكويت.. قرار جديد بشأن إلغاء إقامات العمالة المنزلية
أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات العمالة المنزلية التي مضى على وجودها خارج البلاد 6 أشهر فأكثر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنه يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/ 12 /2021 ومن ثم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعد مرور سته أشهر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت أن الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

هولندا أول دولة أوروبية تعلن فرض الإغلاق الشامل بسبب أوميكرون.. تفاصيل
أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته فرض إغلاق شامل خلال أعياد نهاية العام، بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.

وقال رئيس وزراء هولندا إنه سيتنم فرض الإغلاق الشامل ابتداء من يوم غد وحتى 14 يناير بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد روته أنه سيتم إغلاق المتاجر والمدارس والحانات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى غير الرئيسية حتى منتصف يناير، موضحا أن القيود لا مفر منها.

وأوضح أن هولندا ستغلق أبوابها مرة أخرى.. وهذا أمر لا بد منه بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي يسببها متحور أوميكرون".

سنرفع الرهان.. خيارات روسيا للتصعيد مع الناتو تكثف الضباب في أوروبا الشرقية
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أن موسكو قد تتخذ إجراءات جديدة، لم يحددها بشكل قاطع، إن استمر حلف شمال الأطلسي في تجاهل المطالب الروسية بشأن ضمانات عدم توسعه شرقًا وانضمام أوكرانيا إليه.

واتهم ريابكوف الغرب بتعريض علاقاته مع روسيا للخطر، مشيرًا إلى أن موسكو قد ترفع درجة حرارة الموقف إن لم يأخذ الغرب مطالبها على محمل الجد، حسبما قال في تصريحاته لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال ريابكوف إن تحركات الناتو أصبحت استفزازية بشكل متزايد، ووصفها بأنها "توازن على حافة الحرب". وأضاف أن روسيا تريد الآن سماع رد غربي قبل "رفع الرهان".

بعد الفوز بكأس العرب.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي الجزائر في الشانزليزيه
اندلعت مواجهات عنيفة ين الشرطة الفرنسية وبعض مشجعي منتخب الجزائر في فرنسا، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه في باريس للاحتفال بفوز الخضر ببطولة كأس العرب على حساب تونس.

وكانت الشرطة الفرنسية نشرت عناصرها في محيط ومداخل الشانزلزيه تحسبا للاحتفالات التي ستعقب المباراة النهائية لكأس العرب بين الجزائر وتونس.

وقالت الشرطة الفرنسية في بيان إنه سيتم إنشاء محيط أمني لضمان سلامة التجار والمقيمين والمشاة خلال فترة التسوق لاحتفالات نهاية العام في شارع الشانزليزيه من السبت 18 ديسمبر اعتبارا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة من يوم الأحد 19 ديسمبر.

اوميكرون بريطانيا السعودية الجزائر ايران

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