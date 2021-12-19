فرحتونا يا شباب.. الشاب خالد يعلق على فوز منتخب الجزائر بكأس العرب

حرص المطرب العالمي الشاب خالد على تقديم التهنئة للشعب الجزائري بعد فوز منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2021، عقب الفوز على منتخب تونس بهدفين في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما السبت في قطر.

ونشر الشاب خالد عبر صفحته الرسمية بموقع “انستجرام” ، منذ قليل فيديو قال فيه: “الله يعطيكم الصحة يا شباب فرحتونا.. الكأس عندنا.. ربحنا .. وباذن الله كأس افريقيا كمان” .

وكان الشاب خالد قد حرص على الاحتفال مع نجوم المنتخب الجزائري عقب الفوز على السودان بكأس العرب 4-0 ، ضمن الجولة الأولى ومستهل مشوار محاربى الصحراء فى مونديال العرب ، حيث تواجد المطرب الجزائري فى المدرجات لمشاهدة المواجهة بين منتخب بلاده والسودان وتوجه عقب نهاية المباراة الى غرف ملابس الجزائر لتهئنة اللاعبين .