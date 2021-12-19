الشروق التونسية: عرض خليجي لنجمي الأهلي والزمالك

أكدت تقارير صحفية تونسية عن وصول عرض من نادي العربي القطري للتوقيع مع كل من سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن عددا من الوسطاء في الكرة القطرية أبدوا اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات كل من نجمي المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري وعلي معلول.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن نادي العربي القطري في مفاوضات مع وكيلي كلا اللاعبين للاستماع إلى رغبتهما.

كما أعلن نادي قطر القطري فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري.

وجاء بيان نادي قطر كالتالي: "اتفقت إدارة نادي قطر مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم"