مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الاحد 19 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الانجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X ريال مايوركا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X قادش – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

سبيزيا X إمبولي – الساعة الرابعة عصرا

سامبدوريا X فينيزيا – الساعة السابعة مساء

تورينو X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء

ميلان X نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة الرابعة والنصف عصرا

كولن X شتوتجارت – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور X يني ملطية سبور – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

قيصري سبور X جازينتاب – الساعة الثالثة عصرا

جوزتبه X فاتح قرا جمرك – الساعة الثالثة عصرا

فناربخشة X بشكتاش – الساعة السادسة مساء