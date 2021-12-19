عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الاحد 19 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الانجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
وولفرهامبتون X  تشيلسي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
غرناطة X ريال مايوركا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X قادش – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا              

سبيزيا X إمبولي – الساعة الرابعة عصرا      

سامبدوريا X فينيزيا – الساعة السابعة مساء  

تورينو X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء    

ميلان X نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء      

مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة الرابعة والنصف عصرا    

كولن X شتوتجارت – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
تشايكور ريزا سبور X يني ملطية سبور – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا            

قيصري سبور X  جازينتاب – الساعة الثالثة عصرا          

جوزتبه X فاتح قرا جمرك – الساعة الثالثة عصرا            

فناربخشة X بشكتاش – الساعة السادسة مساء

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مايكروسوفت تنصح جميع مستخدمي ويندوز باتخاذ هذا الإجراء لوجود ثغرات أمنية خطيرة

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

ما كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر؟ .. دار الإفتاء تجيب

أرخص سيارة كروس اوفر موديل 2022 بالسعودية .. صور

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 19-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فئران تركض فوق الكرواسون داخل متجر شهير في مقطع يثير الضجة|فيديو

حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

في شريحة إلكترونية.. زراعة شهادات لقاح كورونا تحت الجلد لتجنب فقدانها|صور

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ