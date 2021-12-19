مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الاحد 19 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الانجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X ريال مايوركا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X قادش – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا
سبيزيا X إمبولي – الساعة الرابعة عصرا
سامبدوريا X فينيزيا – الساعة السابعة مساء
تورينو X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء
ميلان X نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة الرابعة والنصف عصرا
كولن X شتوتجارت – الساعة السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
تشايكور ريزا سبور X يني ملطية سبور – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
قيصري سبور X جازينتاب – الساعة الثالثة عصرا
جوزتبه X فاتح قرا جمرك – الساعة الثالثة عصرا
فناربخشة X بشكتاش – الساعة السادسة مساء