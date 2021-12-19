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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

ثعبان
ثعبان

تفاجأت عائلة من كوينزلاند في أستراليا بثعبان "شرقي" أو كما يطلق عليه في الأرياف المصرية "ثعبان شراقي"، يختبئ داخل حذاء طفلهم، متحين للحظة الهجوم.

 

بعد الذعر الذي عاشوه، استدعت عائلة أسترالية أحد صائدي الثعابين في كوينزلاند لاستخراج ثعبان من منزلهم، حيث تفاجأوا بوجود واحد من أكثر الثعابين فتكًا على وجه الأرض مختبئًا داخل حذاء طفلهم.

 

نشر صائد الثعابين الأسترالي ستيوارت ماكنزي مقطع فيديو للحادثة المرعبة عبر حساب فريقه الرسمي على فيسبوك، يوثق لحظة إخراج ثعبان ضخم من أشد الأنواع فتكًا على الأرض من داخل حذاء طفل.

كان الثعبان الفتاك من نوع "شرقي" يتنقل في غرفة جلوس العائلة، وعندما وصل الصيادون اختبأ داخل الخزانة حيث كانت الأسرة تضع أحذيتها!

 

فتح ماكنزي الخزانة ليجد الثعبان الضخم يختبئ داخل حذاء أحد أطفال المنزل.

 

يعتقد الصياد أن الثعبان، الذي يقدر طوله بحوالي قدمين ولونه برتقالي تقريبًا، قد زحف إلى الحذاء بحثًا عن مكان آمن للاختباء فيه.

 

تتسبب الثعابين البنية الشرقية في وفيات بشرية أكثر من أي نوع آخر، وفقًا للمتحف الأسترالي، ونظرًا لأن أنيابها قصيرة، لا تزيد عادةً عن عُشر البوصة، فعندما تلدغ الإنسان غالبًا ما لا يشعر بالألم في البداية ثم يتطور الأمر ليصل إلى الشلل التام ثم الموت.

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