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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من احتفالية مروى مع ذوى الهمم

مروى اللبنانية
مروى اللبنانية

رسمت الفنانة اللبنانية مروى البسمة على وجوه أطفال مصر من ذوى الهمم بإحياء احتفالية لمؤسسة الحياة بفرسان الإرادة والهمم تحت شعار " لا نعرف المستحيل".

وتدول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا جديدة من الحفل الذى احيته مروى، يأتي ذلك بالتوافق مع نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية، التي وضعت أصحاب القدرات الخاصة على قائمة الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم والاحتفاء بهم والتي كان أخرها احتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

احتفالية " لا نعرف المستحيل" التي أقيمت في المدينة الباسلة بورسعيد كان الهدف منها إسعاد الأطفال وأسرهم وبناء على طلب الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم،كانت الفنانة مروى اللبنانية خير سفيرة للمحبة والعطاء والإنسانية واستحقت بجماهيريتها الشديدة وتواضعها وتعاملها أن تكون أيقونة الفرحة وسط روح إنسانية عالية جمعت بينها وبين الأطفال.

وتفاعلت مروى مع الأطفال والغناء لهم ومعهم أشهر أغانيها والتي فوجئت بأطفال ذي الاحتياجات الخاصة بأنهم يحفظونها ويستمتعون بترديدها وهي بينهم حتي أن دموعها قد غلبتها أكثر من مرة .

محبة وتفاعل الأطفال ودموع فرحة الأمهات دفعت مروى إلى الاستمرار مع الأهالي طوال الاحتفالية لدرجة أن مروى شاركت الأطفال ليلتهم بتوزيع الهدايا والألعاب ووزعتها علي جميع الأطفال .

قلبى يا ناس 

واختتمت مروى اللبنانية الاحتفالية بأغنيتها الجديدة ( قلبي يا ناس) وسط تفاعل الأطفال والأمهات معها بكل حب وتركت في قلوب الأمهات نتيجة الأثر الكبير من فرحة أبنائهم لما قدمته من فرحه وبهجة.

وتم التقاط الصور التذكارية والجماعية لهذه اللحظات المتميزة علي وعد بمتابعة الأطفال ونشاطهم الرياضي والثقافي والإبداعي بشكل مستمر.

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وفي كلمتها خلال الاحتفالية علقت النجمة مروى: " أنا سعيدة وسط أهل بورسعيد الأبطال المدينة الباسلة..وفرحانة بأطفالنا الموهوبين يعزفون على أكثر من آله موسيقيه انتم رجعتوا أجمل ذكرياتي في صغري لأنني عزفت على أكثر من آله موسيقيه وبالحقيقة الموهبة والإبداع تأتي دائما من الصغر وهي لا تصنع ".

وقام بتقديم الحفل الإعلامية دكتورة صافي يونس رئيسة ومنظمة الاحتفال بمشاركة كرم جابر وبطل الكاراتيه خالد المنسى والفنانة عفاف مصطفي، والفنان شريف صبحي والفنانة ياسمين رحمى.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة اللبنانية الفنانة اللبنانية مروى احتفالية قادرون باختلاف قادرون باختلاف

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