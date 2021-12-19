محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، والذي يأتي فى إطار تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل. رافقة خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والشركة المنفذة لأعمال التطوير



وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة ، لافتا أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة ، بالإضافة إلى تطوير كافة إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التى تساهم فى سرعة أداء الخدمة و دقتها ، موضحا أن كافة المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد و تطبيق المنظومة الرقمية والتى ساهمت فى تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي.

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