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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع ترفع 6640 طن قمامة ومخلفات بالشرقية

صدى البلد

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (6640) طن قمامة ومخلفات من مراكز ههيا والزقازيق وبلبيس خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى  بواقع (332) نقلة خلال 13 يوم عمل وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (6640) طن قمامة ومخلفات مبانى وناتج تطهير الترع  بنطاق المحافظة حيث تم رفع (960) طن قمامة وردش وناتج تطهير الترع من مركز ههيا  بواقع (48) نقلة ، بالإضافة لرفع (2220) طن قمامة وردش من (قرية أم الزين –قرية تل مسمار-عزبة الزند)  بمركز الزقازيق بواقع (111) ، بالإضافة لرفع (3460) طن قمامة ومخلفات تطهير الترع من مناطق(غيتة – سعدون - طريق الرشاح) بمركز بلبيس بواقع (173) نقلة وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (10) معدة (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 3 لوادر).

 

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فيما أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

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