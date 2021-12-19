نهال حافظ تقدم روشتة طبية للحفاظ على الأطفال من خطر السمنة

قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائية التغذية العلاجية، إنه من الضروري الحفاظ على صحة الأطفال في المدارس بنظام غذائي صحي وحمايتهم من مخاطر الإصابة بالسمنة.



وأضافت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد ": "من الضروري أن تقوم الأم بإعطاء أبنائها طعام صحي في المدرسة لمنع ارتفاع هرمون الأنسولين في الدم والتقليل من خطر إصابة الطفل بالسمنة".

وأكملت نهال حافظ: "من الضروري تقليل تناول العيش الفينو لأنه يزيد من احتمالية إصابة الطفل بالسمنة واستبداله بالعيش البلدي، كما يمكن أن يتناول الطفل البيض المسلوق، والبعد عن اللحوم المصنعة التي تؤثر على صحة الطفل ".

الجبنة البيضاء

ولفتت نهال حافظ: "يمكن ان يتناول الاطفال الجبنة البيضاء او الجبنة القريش، وكلما كانت الجبنة لونها ابيض تكون نسبة الدهون بها قليلة"، مضيفة: "نحذر من تناول أي جبن بها زيوت نباتية للحفاظ على صحة الأطفال".

