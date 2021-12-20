عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بإجمالي أقساط 13.04 مليار جنيه.. أداء قطاع التأمين من يوليو حتى سبتمبر 2021

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

الرقابة المالية

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن عن تحقيق شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، إجمالي أقساط محصلة بقيمة 13.04 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 10.53 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 23.78%.

وأوضح التقرير الربع سنوي الذي تصدره هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.773.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 4.270.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 11.79%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت حوالي 8.270.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 6.267.7 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2020 بنمو 31.9%

وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 11.858 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 8.89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 33.33%.

وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الى تراجع قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلى خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 27.86%، مسجلة 1.185 مليار جنيه مقابل 1.643 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 27.86%.

التعويضات

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها الربع سنوي إن شركات التأمين سددت إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 5.519.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 5.146.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 7.24%.

ونوه التقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، الى أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.317.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 2.291.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 1.13%.

واوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفعت بمعدل 12.14% لتسجل 3.202.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 2.855.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري حوالي 4.926.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 4.682.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 5.21%.

وشهدت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري ارتفاعا خلال الثالثة اشهر الأولى من العام المالى الجارى بنسبة 27.71% لتسجل 593.2 مليون جنيه ، مقابل 464.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
 

الرقابة المالية شركات التأمين اقساط تعويضات مليار جنيه

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة بدايتي للتمويل الاستهلاكي

ترشيحاتنا

شبانة يكشف تفاصيل جلسة بيبو وموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل السوبر.. فيديو

"فتح أبواب القلعة المغلقة".. استشاري تطوير القاهرة التاريخية يزف بُشرى للمواطنين والسائحين|فيديو

3 هواتف ذكية رائدة هي الأغلى في 2021

تنافس تسلا 3 .. نيو تكشف رسمياً عن ET5 الكهربائية |صور

أبرزها رسوم الطلبات.. 7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري

دعاء في جوف الليل.. ردده لعلها ساعة إجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

5 نصائح اتبعوها أثناء العواصف الرعدية.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ