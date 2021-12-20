بإجمالي أقساط 13.04 مليار جنيه.. أداء قطاع التأمين من يوليو حتى سبتمبر 2021

الرقابة المالية

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن عن تحقيق شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، إجمالي أقساط محصلة بقيمة 13.04 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 10.53 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 23.78%.



وأوضح التقرير الربع سنوي الذي تصدره هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.773.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 4.270.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 11.79%.



وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت حوالي 8.270.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 6.267.7 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2020 بنمو 31.9%



وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 11.858 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 8.89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 33.33%.



وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الى تراجع قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلى خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 27.86%، مسجلة 1.185 مليار جنيه مقابل 1.643 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 27.86%.



التعويضات



وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها الربع سنوي إن شركات التأمين سددت إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 5.519.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 5.146.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 7.24%.



ونوه التقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، الى أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.317.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 2.291.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 1.13%.



واوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفعت بمعدل 12.14% لتسجل 3.202.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 2.855.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.



وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري حوالي 4.926.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 4.682.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 5.21%.



وشهدت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري ارتفاعا خلال الثالثة اشهر الأولى من العام المالى الجارى بنسبة 27.71% لتسجل 593.2 مليون جنيه ، مقابل 464.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

