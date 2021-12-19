شادي محمد: الزمالك يقترب من إنهاء ملف فرجاني ساسي وديا

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق ، نادي الزمالك اقترب من انهاء ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل والفريق السابق، عقب حصول الاخير علي حكم بتغريم الزمالك 650 الف دولار وهي عبارة عن : 450 الف دولار باقي مستحقاته و 200 الف دولار مكافأة الفوز بالدورى.



واضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، أن امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك تواصل مع اللاعب لانهاء الازمة بصورة ودية وحصول كل طرف سواء النادي او اللاعب علي حقه، وابدى اللاعب موافقة مبدئية علي امكانية التوصل لاتفاق يرضي الطرفين.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى المجلس خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتغريم القلعة البيضاء مبلغ 650 ألف يورو للتونسي فرجاني ساسي.

يأتي هذا بعدما تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن فرجاني ساسي طلب تعويض قيمته مليون يورو قبل أن يصدر الحكم من فيفا لصالحه ب650 ألف يورو.

وأكمل المصدر حديثه أن فرجاني ساسي أكد في شكواه إن الزمالك قام بخصم 400 ألف يورو منه لأسباب غير عادلة.

وجاء الخصم لغيابه عن التدريبات رغم أن اللائحة الخاصة بالنادي لا تنص على هذه العقوبة بالقيمة المالية ليحصل على حكما من الفيفا في النهاية بتغريم الزمالك ما يقرب من 650 ألف يورو، عبارة عن 400 ألف يورو مستحقات تم الإقرار بها اللاعب و250 ألف يورو كتعويض.

وسيبدأ الزمالك في التواصل مع اللاعب للتفاوض حول العقوبة الموقعة لساسي والاتفاق على حل يرضي الجميع