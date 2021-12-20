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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تلقيه عروض مغرية.. الجزيري يخطط لفسخ عقده مع الزمالك.. فيديو

سيف الجزيري
سيف الجزيري

قال محمد شبانة ببرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع عبر فضائية “etc”: “إن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك تلقى عدد من العروض في الفترة الأخيرة بعد تألقه مع منتخب تونس في كأس العرب”.


وتابع شبانة: “لم يحسم اللاعب قراره حتى الآن ما بين الحيرة بالرحيل في الوقت الحالي والحصول على راتب سنوي أعلى مما يتقاضاه من الزمالك وما بين الانتظار لفترة أطول مع منتخب تونس خاصة وأنه يشارك بشكل أساسي وقد يحصل بعدها على عرض أفضل من الموجود حاليًا”.

وأضاف: “كانت المفاجأة في عدم حصول اللاعب على راتبه لمدة 3 شهور مع الزمالك بما يعني أحقيته في فسخ عقده مع الفريق، وهو ما يجهزه الجزيري حال استقراره على الرحيل في الوقت الحالي والانضمام لنادي جديد في يناير المقبل”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في الثامنة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وتضم القائمة كل من: 


حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل 


خط الدفاع : عبد الله جمعة  – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- حازم إمام – حمزة المثلوثي

 
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف أوباما – أيمن حفني – أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي – محمد أوناجم


خط الهجوم: عمر السعيد – رزاق سيسيه


ويغيب عن الفريق كل من أحمد سيد زيزو وشيكابالا للإيقاف وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش وسيف الدين الجزيري بعدما فضل الجهاز الفني منحهم راحة.

 

محمد شبانة التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك منتخب تونس كأس العرب

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