في عيد ميلاده.. صدفة فتحت لـ محمد فؤاد باب النجومية

يحل اليوم 20 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان محمد فؤاد، الذي أتم عامه الـ 60.

دخل محمد فؤاد عالم الغناء من خلال الصدفة وذلك اثناء تواجده لمشاهدة فرقة فور ام بقيادة الفنان عزت أبو عوف بنادي الشمس الرياضي، فبعد انتهاء حفل الفور أم، كان محمد فؤاد وشقيقه عبد العزيز وأحد أصدقائه "شريف الجدي" في طريقهم لمغادرة النادي، حتى توقفت سيارة عزت أبو عوف، ليسألهم عن بوابة الخروج من النادي.

فقال شقيق محمد فؤاد وصديقه لعزت أبو عوف، محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكو، وفُوجي محمد فؤاد بعزت أبو عوف يخرج من الحقيبة كارت علية أرقام تليفوناته وعنوانه ويتصل بهفي اليوم التالي.

وقال عزت أبو عوف لمحمد فؤاد: “يا رب صوتك يطلع حلو يا محمد، وقد تم تصوير هذا اليوم كما حدث من خلال أحداث فيلم إسماعيلية رايح جاي بمشاركة الفنان عزت أبو عوف”.