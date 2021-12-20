جومانا مراد تهنئ نيلي كريم بعيد ميلادها عبر "إنستجرام"

هنأت الفنانة چومانا مراد الفنانة نيلي كريم بمناسبة عيد ميلادها وذلك بنشر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خاصية الإستوري.

وعلقت قائلة: "كل سنة وانتي طيبة حببتي بتمنالك مزيد من النجاح والتفوق في العام الجديد".

و كانت أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.



