أبطال حكاية "حتة من القمر" فى ضيافة منى الشاذلي.. الأربعاء المقبل

يحل أبطال حكاية حته من القمر مسلسل زي القمر، ضيوفا على برنامج “معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى يوم الأربعاء المقبل، 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى ، على دورها فى مسلسل “زى القمر” حكاية “حتة من القمر” والذى تقدم فيه شخصية فتاة بوجهها وحمة كبيرة وما تتعرض له من مضايقات.

وكتبت الخميسي، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة #حتة_من_القمرقصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولاتمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية".





وحكاية "حته من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسى وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

وحلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON E الفضائية، ونرصد في التقرير التالي أبرز ما قالته خلال اللقاء.

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:" أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص".

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف".

وتابعت لقاء الخميسي:" توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل " أبواب الشك " ورجعت في " ضد الكسر " وكنت ماضية " إجازة مفتوحة " وبعدين " حتة من القمر “”.