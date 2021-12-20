تمارين لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية لتقوية وشد عضلات الرجلين ، الكتف وتقوية عضلات القلب، وجميع عضلات الجسم وذلك باستخدام الحائط.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.