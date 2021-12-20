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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة أمريكية تطلق اسم عالم مصري على مركز علمي مرموق

صدى البلد

 أطلقت جامعة لورنس الأمريكية للتكنولوجيا اسم العالم المصري الأمريكي الدكتور نبيل جريس، على أحد مراكزها العلمية المرموقة تكريما لإنجازاته البحثية والتطبيقية في مجال الهندسة المدنية، وبناء وتصميم الجسور بالألياف الكربونية على مدار 4 عقود.

وأقامت الجامعة، وهي بولاية ميشيجان، حفلاً تكريمياً بمناسبة إطلاق اسم الدكتور جريس على مركز أبحاث المواد المبتكرة بالجامعة، بحضور طائفة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والسياسية ورجال الصناعة، واعتبرت هذه سابقة أن يتم تكريم وإطلاق اسم عالم على مؤسسة أكاديمية كبيرة وهو على قيد الحياة.

وقال جريس، في تصريحاته لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إنه تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1975 واستكمل دراسته العليا في كندا ثم في الولايات المتحدة وتم تعيينه في عدة مناصب أكاديمية حتى صار عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة لورنس للتكنولوجيا.

ومن أهم إنجازات الدكتور نبيل جريس أنه قام بتقديم وتنفيذ أبحاث لتجديد الجسور بالولايات المتحدة باستخدام الألياف الضوئية الكربونية، والتي حصل من خلالها على دعم لأبحاثه من العديد من الجهات الأكاديمية والحكومية الأمريكية بلغ نحو 28 مليون دولار، وقام بتصميم أول جسر في العالم وفي تاريخ الولايات المتحدة بدون حديد تسليح وباستخدام هذه الألياف الضوئية الكربونية في ولاية ميشيجان وهو ما حصد من خلاله نحو 13 جائزة.

من جانبه، قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاجو بولاية إلينوي ووسط غرب أمريكا إن الدكتور نبيل جريس من النماذج المصرية المشرفة، وكرمته القنصلية باسم مصر حرصا على ربط أبنائها بوطنهم الأم، وإبراز نجاحات المصريين العلمية في المهجر وتوضيح دورهم الإيجابي في المجتمع الأمريكي.

 

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