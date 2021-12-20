كريم الهواري في حادث الشيخ زايد: خبطتهم غصب عني ومش بشرب خمرة ولا كوكايين (مستندات )

حصل "صدى البلد" على أقوال كريم الهواري نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة في القضية المتهم فيها بدهس 4 طلاب عن طريق الخطأ في حادث تصادم بالشيخ زايد والتي أنكر خلالها كافة الاتهامات المنسوبة له.

الاتهامات

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يقود السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وذكر أمر الإحالة أن أنه في يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.



أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، «يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي» حال كونهم من الثاني للرابع أطفال بأن كأن ذلك ناشئًا عن إهمال ورعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة فقاد المركبة برقم «م ل» - 7573، بسرعة جنونية هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق وأخرى مسكرة.

الأقوال

ما اسمك؟



اسمي كريم محمد تقي الدين زكي الهواري



س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟



ج/ محصلش.



س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم الأطراف المتوفين إلى رحمة مولاهم سعيد حسن حسن شلبي، عبد الله درويش محمد حسانين، وعمر حمدى والمتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد العباسى شعبان، وكان ذلك ناشئأ عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قدت المركبة الرقيمة رقم "م ل 7537" بطريقة ينجم عنها الخطر بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة مخدرة كوكايين محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية فأخللت إخلالا جسيما بالاصطدام بالمركبة التى كان يستقلها المجنى عليهم الرقيمة "ي هـ 5719" ، فنجم عنها الحادث، وتوفي أكثر من 3 أشخاص، وهم المجنى عليهم سالفي الذكر ، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر، أدت إلى نزيف بالمخ، وقد نكلت بالفرار هاربا بمعاونة اخر فور وقوع الحادث دونما مساعدة من وقعت عليهم جريمتك، أو طلبك للمساعدة بإنقاذ ـ رواحهم مع تمكنك من ذلك حال كون تلك الجريمة قد وقعت منك حال كونك بالغا على أطفال على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أيوه فعلا انا خبطهم ولكن غصب عني، وانا مكنتش شارب مخدرات او كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.



س/ طلبت من أحد الأشخاص لمساعدتك وإنزالك من السيارة وقام باصطحابك رفقة سيدة التي جاءت لاصطحابك وركبت السيارة واخبرك ان تنتظر في مكان وقوع الحادث ، إلا أنك برفقة من جاء باصطحابك ذهبتم مسرعين من محل وقوع الحادث؟



ج/ الكلام ده محصلش وأول ما الحادثة حصلت كنت فاقد الوعى.



س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه وعقب انصرافك من محل حدوث الواقعة وبحضور الشرطة وحال فحص السيارة عثر بداخلها على بطاقة مالك خاصة بقرية مارينا باسمك ونظارة وهاتف محمول وزجاجة عطر ومبلغ مالي وقطرة عين طبية وزجاجة خمر خضراء اللون مكسورة؟



ج/ هي الحاجات دي كلها كانت موجودة بعربيتي فيما عدا إزازة الخمرة اللي بيقول عليها، وأنا مكنش معايا خمره في العربية.



س/ وما هو قولك فيما أضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنك عقب حدوث الحادث كان يفوح من فمك رائحة الخمر؟



ج/ محصلش علشان مكنتش شارب حاجة وانا أصلا مبشربش خمرة.



س/ وما هو قولك فيما أضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه شاهدتك تقود سيارتك بسرعة 180 كيلو متر في الساعة؟



ج/ الكلام ده محصلش.



س/ وما هو قولك فيما أضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من وجود أثار مكابح بعد مكان الحادث بعشرة أمتار؟



ج/ أنا معرفش هي الحادثة حصلت مرة واحدة زى ما قولت وملحقتش أفرمل.



س/ وما تعليلك لما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ الكلام ده غير صحيح واللي حصل انا قولت عليه.



س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟



ج/ محصلش.



- أقوال المتهم

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك تحت تأثير سكر مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين علي النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك متجاوزا السرعة المقررة داخل المدن وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث الواقعة ؟

ج: اللي حصل إن يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 كنت خارج مع أصحابي بمنطقة طريق إسكندرية الصحراوي اسمها أوف كايرو، خلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم 10 ديسمبر 2021 ، روحت من طريق إسكندرية الصحراوي وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الاهلي في شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بحوالي 800 متر تقريبا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها أغمي عليا، ومحستش بنفسي غير وانا في المستشفى وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم 10 ديسمبر حوالي الساعة الواحدة صباحا بشارع النزهة الشيخ زايد.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: انا كنت مروح بيتي .

س: من كان برفقتك مكان والزمان سالفي الذكر؟

ج:كنت لوحدي .

س: ماهي حالة الرؤية وقت حدوث الواقعة؟

ج: هو الرؤية كانت واضحة.

س: وما هي حالة الطريق آنذاك؟

ج: الطريق كان فيه عربيات قليلة.

س: وما هي حالة الإضاءة بمكان حدوث الواقعة؟

ج: الإضاءة كانت كويسة بسبب أعمدة الإنارة.

س: وما هي السرعة التي كانت تسير عليها ؟

ج: انا مش فاكر.

س: ملك من السيارة قيادتك؟

ج: هي بتاعتي .

س: وما هي وجهتك تحديد قبل وقوع الحادث؟

ج: انا كنت ماشي في شارع النزهة اتجاه المحور المركزي.

س: ما هي وجهة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم المتوفيين إلى رحمة مولاهم قبل اصطدامك بالسيارة التي كانوا يستقلونها؟

ج: أنا مشوفتش العربية اللي كانوا راكبينها الا وقت ما حصلت الحادثة .

س: وما هي الحالة التي كانت عليها السيارة التي كان يستقلونها المجني عليهم وقت اصطدامك بها؟

ج: انا فوجئت بيها مرة واحدة وهي بتلف.