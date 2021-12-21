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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم محاكمة 3 أشقاء شرعوا في قتل مواطن بمنطقة باب الشعرية

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل شخص وإشعال النيران بمنزل.

 

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 5668 لسنة ۲۰۱۳ جنایات باب الشعرية قيام المتهم “رمضان ف”  و"تامر ف"  و"خالد م" بدائرة قسم شرطة " باب الشعرية بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه  أحمد إبراهيم محمد محمد عمدا بأن تكالبوا عليه حاملين أسلحة بيضاء و انهالوا بها علي موطن الحياة بجسده قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وكادوا أن يتموا جريمتهم لولا أن خاب اثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

 

كما شرعوا في قتل الطفل احمد عيد توفيق عبد الله عاشور عمدا بأن باغتوه غيلة رشقا بزجاجات حارقة صوب جسده قاصدين إزهاق روحه حرقا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما وضعوا عمدة نار في محل مسكون " العين الموصوفة بالأوراق " بأن قذفوا بداخله زجاجات مشتعلة فالتهمت نيرانها محتوياته محدثة الآثار الموصوفة بمعاينة الشرطة علي النحو المبين بالتحقيقات، و أحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سنج " ، زجاجات حارقة " دون أن يوجد الحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

 

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أن تحرياته السرية أكدت صحة قيام المتهمين بالشروع في قتل كلا من المجني عليهم وإضرام النيران في المنزل  الضحية. 

 

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجنى عليه  أحمد إبراهيم محمد بالرأس كانت في الأصل إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض وهی جائزة الحدوث وفقا لأقوال المجني عليه وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جراء تلك الإصابة فقد عظمى بالجمجمة مع نقص في القوى العقلية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو ۱۰۰ %.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية ي قتل شخص وإشعال النيران

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