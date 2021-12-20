وزير المالية: لا أعباء جديدة على المواطن العادي بسبب الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الموازنة العامة للدولة حتى يتمكنون من دعم المواطن وزيادة المرتبات، موضحا أن زيادة الموازنة العامة للدولة تساعد فى استكمال مشاريع وطنية عديدة تحتاج إلى التمويل.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أعباء جديدة أو متعلقة بأمور غير أساسية، لافتا إلى أن إرجاء مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون سيؤدي إلى إعادة دراسة الوضع.

وأشار وزير المالية، إلى أن بعض الزيادات متعلقة بالسلع المعمرة ووضعوا عليها 2% زيادة فقط في مشروع القانون الذى اعترض عليه البرلمان، كما فرضوا ضرائب خاصة بحفلات الساحل الشمالي، والتزحلق على الجليد، وحضور الأفلام الأجنبية ولم يقتربوا من الأفلام المصرية.

