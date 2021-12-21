عيد ميلاد نجلاء فتحي..دور العندليب في مشوراها الفني وآخر ظهور لها وأهم أعمالها

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجمة القديرة نجلاء فتحي، والتي ولدت في "، في 21 ديسمبر عام 1951 بمحافظة الفيوم غرب القاهرة، وسط أسرة ميسورة الحال، وأحبت التمثيل منذ صغر سنها.

اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي واختار لها والدها هذا الاسم تيمنًا بالسيدة فاطمة الزهراء، ابنة الرسول محمد ولكونها ولدت في يوم المولد النبوي.

بدايتها الفنية:

اكتشفها المنتج عدلى المولى بالصدفة أثناء تواجدها فى الإسكندرية وعرض عليها العمل فى التمثيل وكانت آنذاك تبلغ من العمر 15 عاما.

بدأت نجلاء فتحى طريقها بخطوة قوية عام 1966 بالمشاركة مع حسن يوسف وأحمد رمزى فى فيلم الأصدقاء الثلاثة، وظهرت فيه باسمها الحقيقى زهرة.

شجع العندليب نجلاء فتحى على خوض مجال التمثيل، واختار لها اسمها الفنى الذى عرفت به طوال حياتها ومشوارها الفنى.

لم يتوقف قطار نجلاء فتحى منذ هذه اللحظة، وكانت السبعينات تحديدا فترة تألقها الفنى ومشاركتها مع أسماء كبيرة من النجوم الرجال بداية من رشدى أباظة وحتى فريد شوقى.

زيجاتها

تزوجت نجلاء فتحي 4 مرات في حياتها الأولى منهم عرفيًا، وكانت من المهندس أحمد عبدالقدوس عام 1969، واستمر عامًا وقيل أن سببه انفصال والديها وهي في الطفولة وانتقالها للعيش مع والدها مما سبب لها ألمًا شديدًا.

وكان زواجها الثاني من سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، وأسفر عن ابنتهما الوحيدة "ياسمين"، والزواج الثالث استمر ثلاثة أعوام ونصف وكان من أمير سعودي أقامت معه بين القاهرة وباريس.

وكان زواجها الرابع من الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير حمدي قنديل واستمر حتى رحيله عن عالمنا في الأول من نوفمبر الماضي، وتمردت نجلاء في هذه الزيجة على التقاليد العربية، ومجتمعها الشرقي، إذ طلبت الزواج من حمدي قنديل، بناء على طلب منها وبدوره لم يتردد لحظة، ووافق.

مرضها :

ولم تمض حياة نجلاء فتحي هادئة، إذ أصيبت عام 2014 بمرض نادر هو "الصدفية المستعصية"، وسافرت للعلاج عدة مرات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل فعادت للقاهرة، وقررت التكيف مع المرض، وساعدها في ذلك زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل قبل أن يضعفه المرض هو الآخر لتقرر أن ترد له المعروف، حيث رفضت الخروج من المنزل لسنوات من أجل رعايته، حتى عندما طلبت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريمها في 2017 اعتذرت قائلة "كيف أشعر بالفرح وزوجي يتألم؟".

وفي 31 أكتوبرعام 2018 مات حمدي قنديل وترك الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي أسيرة لدوامة من الوحدة والحزن والمرض.

أعمال نجلاء فتحي:

تعددت الأعمال للنجمة نجلاء فتحي ووصلت إلي مايقرب من 80 فيلما كان نصيب الأسد منها مع النجم الراحل محمود ياسين منهم أنف وثلاث عيون والرصاص لاتزال في جيبي والوفاء العظيم والمرأة الحديدية والعاطفة والجسد ودمي ودموعي وابتسامة.

اخر ظهور:

في شهر مايو من العام الماضي 2020، كان آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي، حين هنأت المخرج محمد خضر زوج ابنتها الوحيدة، ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلادها، عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، متمنية خلاله عودته من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر سالمًا: «كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة».