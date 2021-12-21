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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور من الرياض

صدى البلد

شاركت المطربة كارمن سليمان صورا في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت كارمن سليمان من الرياض، بإطلالة أنيقة، وحرصت على مشاركة جمهورها عبر السوشيال ميديا، بها، والذي تفاعل معها عبر التعليقات.

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كارمن سليمان تتألق على مسرح البوليفارد في موسم الرياض

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كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة لها

طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

وكشفت كارمن سليمان عن حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت  كارمن سليمان عبر خاصية الـ"ستوري": "التطعيم عامل عمايله".

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".  

الرياض كارمن سليمان أحدث ظهور المطربة كارمن سليمان موقع التواصل الاجتماعي مصطفي جاد

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