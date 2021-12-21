أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء:

سجل سعر حديد عز اليوم الإثنين 15600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الإثنين 15500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الإثنين عند 15400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الإثنين 15300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى ومصر ستيل اليوم الإثنين 15100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد عطية اليوم الإثنين نحو 15100 جنيه للطن الواحد .

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين:

تراجع سعر الأسمنت اليوم الإثنين، حيث سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1050 جنيها لطن المسلح.

وسجل أسمنت وداى النيل اليوم الإثنين 1015 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الإثنين 1065 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 1050 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الإثنين عند 1030 جنيها للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الإثنين 1000 جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت سيناء اليوم الإثنين 985 جنيها للطن.

وأسعار مواد البناء السابقة، تكون لكميات لا تقل عن 30 طنًا، وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.