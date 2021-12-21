شاهد ..أفضل تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والتخلص من آلام الرقبة

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء 21- 12- 2021، تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف خاصة للأشخاص الذين يقودون السيارة خلال وقت كثير، أو يجلسون أمام جهاز الحاسب الآلي كثيراً.

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية إن عضلة الكتف تتكون من 3 عضلات، معقبة: "عشان نقويها لازم نفرض ضهرنا وكتافنا بتترفع فوق".

ونوهت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أن هذه التمارين تعمل على التخلص من آلام الرقبة، وتقوية عضلات الكتف، مشيرة إلى أن هذه التمارين يقوم الشخص بممارستها في المنزل.

وأشارت كوتش سارة إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتين مياه، أو زجاجتين رمل، يكون وزنهم زي بعض".

وتابعت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أنه يجب التسخين أولاً وتحريك الجسم قبل البدء في أي تمارين رياضية، حتى تكون العضلات جاهزة لأي حركة، دون أن يحدث ما يُسمى بـ "الشد العضلي".