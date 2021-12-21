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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من بينها قيمة أجره في الفيلم الأخير ..محامي زينة يقدم للمحكمة أوراق تخص دخل أحمد عز

أرشيفية
أرشيفية

قدم معتز  الدكر محامي الفنانة زينة، في الدعوى التي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز حافظة مستندات تحوي على تصريح بتحريات اعمال الأخير الفنية.

 

وأكد دفاع الفنانة زينة لـ صدي البلد ، أنه قدم ورقة خاصة محكمة مستأنف الأسرة بها اعمال الفنان احمد عز ، كنا يحتوي التصريح على قيمة أجر الفنان في الفيلم الأخير ببطولة احمد عز.

 

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس دعوى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.

 

وقضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها اقل.

 

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.

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محامي زينه يقدم للمحكمة تصريح بتحريات اعمال عز الفنية في دعوى النفقة الفنانة زينة احمد عز محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر محكمة استئناف عالي الأسرة

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