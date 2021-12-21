في عيدها الـ65.. برلماني: بورسعيد سطرت ملحمة من البطولات في التاريخ الحديث

هنأ النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وشعب مصر وأبناء المدينة الباسلة، بمناسبة العيد الـ 65 القومي للمحافظة، والذى يوافق 23 ديسمبر من كل عام داعيًا الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختص بورسعيد كأول محافظة يطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل وكذلك التحول الرقمى كما أنها محافظة تم الإعلان عن خلوها من العشوائيات ليس ذلك فحسب بل إن الرئيس السيسى أطلق عليها قاطرة التنمية.

وقال «عمار»، إن محافظة بورسعيد تعد رمزًا للانتصار والقوة والصمود بفضل البطولات الشعبية وتضحيات أهلها الجسيمة خلال حرب العدوان الثلاثي والتي سطروا خلالها ملحمة من البطولات دفاعًا عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مضيفًا أن بورسعيد حاليًا تشارك في حرب جديدة هى معركة التنمية التي تشهدها مصر بإقامة مشروعات عملاقة على أرضها، وستكون المحافظة هى بوابة الخير لمصر وستقود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتصبح حديث العالم فى مجال التنمية كما كانت حديثه فى البطولة والكفاح والنضال.

وأضاف «عمار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على جعل المدينة الباسلة مركزًا للتجارة العالمية، من خلال تدشين سلسلة من المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس فضلًا عن إنشاء أول ميناء أخضر في القارة الافريقية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام جلب المزيد من الاستثمارات.

وأشار نائب «بورسعيد»، إلى أن كل قطرة دماء مصرية سالت على الأرض الباسلة هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن نتفاخر بها كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم، مضيفًا أنه لم تقتصر بطولات وتضحيات أهل بورسعيد على حرب العدوان الثلاثي بل كانت نقطة قوة بجميع الحروب التي خاضتها مصر في العصر الحديث ، وتصدر أهلها المشهد في مواجهة أعدائنا بالداخل خلال الأحداث العصبية التي شهدتها مصر السنوات الماضية دفاعا عن الحرية والكرامة الإنسانية.