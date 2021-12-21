رمضان عبد المعز: ربنا شرع الطلاق بالإحسان ونحن ننفذه في المحاكم.. فيديو

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ربنا كتب الإحسان على كل شئ، وحتى دعوة الناس إلى الله تكون بالإحسان والكلمة الطيبة.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الجدال يكون بالكلمة الطيبة، واحنا الزوج والزوجة والأخ والأخت، واقفين لبعض على الواحدة، وفى الحياة الزوجية الجميلة التي تكون لبنة المجتمع، ربنا جعل الطلاق بإحسان، واحنا مش قادرين نعمله بمعروف، نقف قدام المحاكم، لو عاوزين الخير من ربنا عاملوا بعض بإحسان".

الأزواج أصبحوا واقفين لبعض الواحدة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أن المحسنين هم من يتجاهلون الإساءات، لافتا إلى أن الناس أصبحت لا تتحمل بعضها ويقفون للكلمة لبعضهم.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "ربنا يحب المحسنين ويرزقهم الخير كونوا محسنين يحبكم الله، واحنا بين الأهل مش قادرين نتحمل بعض وبتلكك لبعض".

واستطرد: "تلاقى الزوج شنباته فى وشه وغير قادر على تحمل زوجته، تقعد تكلم، يقولها ايه بتقولى ايه، وكذلك بعض الزوجات تبقى منتظره غلطه لزوجها ومش قادرة تعدى كلمة قالها، تجاهل الإساءة هو من سمات المحسنين، وتصرف الصالحين".

https://youtu.be/JO0-B5VYq1w

https://youtu.be/RxQeG5COt28