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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السوري يبحث مع وفد برلماني روسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية

صدى البلد

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مع وفد برلماني روسي برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية ودور البرلمانيين في توثيق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.


وتم التأكيد - خلال اللقاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - على أن الانتصارات التي تحققها سوريا وروسيا على الإرهاب يجب أن يواكبها المزيد من العمل من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين.
 

وجرى مناقشة الجهود المشتركة لتأسيس تعاون فعال بين المحافظات السورية والأقاليم الروسية، والعمل من أجل عقد اتفاقيات ثنائية بين الطرفين وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتوسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

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