نشرة المرأة والصحة : علاجات منزلية لحب الشباب.. توابل هامة في بيتك تمنع الإصابة بالخرف وتخفض السكر والكوليسترول بالدم.. أول صور لمتحور أوميكرون

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

منها بالكركم.. علاجات منزلية لحب الشباب



يعد حب الشباب، هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تؤثر عليك في أي وقت فتعد كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة خالية من العيوب ولكن حب الشباب يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ عليها.



علماء يكشفون عن أسباب انتشار متحور أوميكرون بسرعة شديدة





تسبب ظهور متحور أوميكرون في خوف شديد حول العالم، لأنه سريع الانتشار على عكس المتحورات الأخرى لفيروس كورونا، وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هونج كونج، أن متغير أوميكرون Omicron يتكاثر بمعدل 70 مرة أسرع من دلتا في الشعب الهوائية.

دراسة: أدوية النقرس المضادة للالتهابات تمنع النوبات القلبية



يستخدم بعض الأطباء أدوية النقرس لتجنب النوبات القلبية.. وعندما الكوليسترول الضار LDL إلى جدار الشريان يمكن أن تتشكل الجلطات، مما يؤدي في النهاية إلى انسدادها الشرايين ، مما يتسبب في حدوث أزمات قلبية وسكتة دماغية، ويتعاطى حاليا ما يصل إلى ثمانية ملايين بريطاني العقاقير المخفضة للكوليسترول.





الإصابة بفيروس كورونا تمنح حصانة من متحور أوميكرون لمدة 6 أشهر





وأفادت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين أن الحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا يمكن أن تخلق نوعا من الحصانة من الإصابة بعدوى أميكرون لمدة ستة أشهر على الأقل .





فعالة وقوية .. أهم أدوية علاج الكحة فى الشتاء





تحديد سبب الكحة أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال ففي كثير من الحالات وقد تتسبب أكثر من حالة أساسية في السعال المزمن مثل الربو أو التدخين، كما تتسبب بعض الأدوية في المعاناة من الكحة كأحد الآثار الجانبية وإذا كنت تتناول دواء مثبطا للإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، فقد يحولك طبيبك إلى دواء آخر لا يسبب السعال كأثر جانبي.



هاني البحيري يحصد جائزة أفضل مصمم أزياء في أسبوع الموضة بدبي



خطف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري الأنظار في " Middle East fashoin week" او اسبوع الموضة بدبي للشرق الأوسط خلال عرضه لأحدث خطوط الأزياء من السواريهات وفساتين الزفاف لصيف وربيع 2022 و الذي قدمه في حفل الإفتتاح .

استشاري أمراض جلدية يوضح فوائد زراعة الشعر بالخلايا الجذعية



قال الدكتور فايق موريس، استشاري الأمراض الجلدية بمحافظة كفر الشيخ، إن زراعة الشعر بالخلايا الجذعية، عبارة عن إجراء ترميم الشعر بشكل أقل غزوة يستخدم الخلايا الجذعية لتجديد الشعر الصحي، مشيراً إلى أن هذه التقنية لا تساعد فقط على محاربة تساقط الشعر ولكن في نفس الوقت تساهم في تحسن جودة وملمس الشعر.

تمنع الإصابة بالخرف.. تعرف على فوائد توابل هامة في بيتك



هناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بمرض الخرف، مثل : العمر والجينات.. وقد أشارت العديد من الأبحاث، إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى الهامة التي يمكن بها ان نتجنب الإصابة بمرض الخرف .





أول صور لمتحور كورونا أوميكرون من داخل مركز أبحاث روسي.. شاهد





تمكنت أحد المراكز الحكومية الروسية من معرفة شكل متحور أوميكرون أحدث سلالة من فيروس كورونا والتى تتسم بسرعة الانتشار، وكشفت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك الروسية، صباح اليوم، أن المركز الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية قد تمكن من التقاط أول صور لـ متحور أوميكرون .



خلاص مشروط.. عالم مناعة قد يكون متحور أوميكرون





قال أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المعلومات المتوفرة عن متحور أوميكرون قليلة من الفيروس التاجي المستجد.