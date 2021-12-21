استشاري أمراض جلدية يوضح فوائد زراعة الشعر بالخلايا الجذعية

قال الدكتور فايق موريس، استشاري الأمراض الجلدية بمحافظة كفر الشيخ، إن زراعة الشعر بالخلايا الجذعية، عبارة عن إجراء ترميم الشعر بشكل أقل غزوة يستخدم الخلايا الجذعية لتجديد الشعر الصحي، مشيراً إلى أن هذه التقنية لا تساعد فقط على محاربة تساقط الشعر ولكن في نفس الوقت تساهم في تحسن جودة وملمس الشعر.

وأوضح «موريس»، في تصريحات لـ «صدى البلد» آلية زراعة الشعر بالخلايا الجذعية، وذلك بقيام الطبيب باستخراج الخلايا الجذعية (بصيلات الشعر) من المنطقة المانحة باستخدام إبرة صغيرة، ثم يتم فصل الخلايا الجذعية عن خلايا الانسجة في جهاز طرد مركزي ثم تزرع مرة أخرى في فروة الرأس في منطقة تساقط الشعر.



وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن زراعة الشعر بالخلايا الجذعية، يساعد بصيلات الشعر على إنتاج نمو شعر جديد في المنطقة المستفيدة، فضلاً عن تحفيز وإعادة زراعة بصيلات الشعر، وضمان استمرار توريد الخلايا، وعلاج صلع الشعر، وتعزيز المظهر الطبيعي والأصغر سناً، وتحسين كثافة الشعر، مضيفاً «من المتوقع أن يعاني المرضى من أي ألم أو القليل من الألم بعد الإجراء، ولكن لا تقلق، ستختفي خلال 48 ساعة».