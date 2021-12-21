نشرة المرأة والصحة| أطعمة يجب علي مرضى الكلى والسكرى تجنبها.. و11 طريقة بسيطة لصنع قناع ترطيب الشفاه

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، كما تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

هل لديك الكثير من التفاح الطازج إليك طريقة تخزين التفاح في الفريزر ومحاولة تجميده لاستخدامه لاحقًا للحصول على عصير التفاح أو استخدامه في صنع أطباق الحلويات المختلفة ولن تحتاج منك طريقة تخزين التفاح في الفريزر الكثير من الوقت يمكنك تجربتها الآن ..

يمكن لمرطبات الشفاه أن تحافظ فقط على الرطوبة الطبيعية لشفتيك، وقد تساعد في منع الرطوبة من الخارج، ولكن إذا كانت شفتاك تعانيان من الجفاف الشديد، فإنها تمنع الرطوبة أيضًا من الدخول.

الشفتان أكثر حساسية من باقي الوجه، وتحتاجان إلى عناية خاصة، وهناك وصفات وأقنعة للشفاه لترطب وتغذي شفتيك لجعلها ناعمة وممتلئة، كما أنها تساعد في مكافحة آثار الطقس القاسي والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة على شفتيك، وتساعد أقنعة التقشيرفي الحفاظ على شفتيك ناعمة ونضرة.

الكلى عضو يلعب العديد من الأدوار المهمة في صحتك، فهي تساعد في تصفية الدم، وإزالة الفضلات، وإنتاج الهرمونات، والحفاظ على قوة عظامك ، وتنظيم توازن السوائل ، وتنظيم ضغط الدم.

ولسوء الحظ ، يمكن أن تتلف كليتك وتصبح أقل كفاءة بمرور الوقت. يُعرف هذا باسم مرض الكلى ، ويصيب حوالي 10٪ من البالغين على مستوى العالم.

يمكن أن تزيد العوامل والحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك مرض السكري ، من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

يعد حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تؤثر عليك في أي وقت فتعد كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة خالية من العيوب ولكن حب الشباب يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ عليها.

يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ظهور حب الشباب بما في ذلك زيادة التلوث والعادات الغذائية السيئة وروتين العناية بالبشرة وغيرها الكثير.

إليك أبرز علاجات حب الشباب يجب أن تجربيها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى