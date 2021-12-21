عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة يجب علي مرضى الكلى والسكرى تجنبها.. و11 طريقة بسيطة لصنع قناع ترطيب الشفاه

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، كما تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

طريقة تخزين التفاح في الفريزر

هل لديك الكثير من التفاح الطازج إليك طريقة تخزين التفاح في الفريزر ومحاولة تجميده لاستخدامه لاحقًا للحصول على عصير التفاح أو استخدامه في صنع أطباق الحلويات المختلفة ولن تحتاج منك طريقة تخزين التفاح في الفريزر الكثير من الوقت يمكنك تجربتها الآن ..

 

11 طريقة بسيطة لصنع قناع ترطيب الشفاه

يمكن لمرطبات الشفاه  أن تحافظ فقط على الرطوبة الطبيعية لشفتيك، وقد تساعد في منع الرطوبة من الخارج، ولكن إذا كانت شفتاك تعانيان من الجفاف الشديد، فإنها تمنع الرطوبة أيضًا من الدخول.

الشفتان أكثر حساسية من باقي الوجه، وتحتاجان إلى عناية خاصة، وهناك وصفات وأقنعة للشفاه لترطب وتغذي شفتيك لجعلها ناعمة وممتلئة، كما أنها تساعد في مكافحة آثار الطقس القاسي والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة على شفتيك، وتساعد أقنعة التقشيرفي الحفاظ على شفتيك ناعمة ونضرة.

 

طريقة تخزين التفاح في الفريزر

11 طريقة بسيطة لصنع قناع ترطيب الشفاه

 

لمرضى الكلى والسكرى.. أطعمة عليك تجنبها

الكلى عضو يلعب العديد من الأدوار المهمة في صحتك، فهي تساعد في تصفية الدم، وإزالة الفضلات، وإنتاج الهرمونات، والحفاظ على قوة عظامك ، وتنظيم توازن السوائل ، وتنظيم ضغط الدم.

ولسوء الحظ ، يمكن أن تتلف كليتك وتصبح أقل كفاءة بمرور الوقت. يُعرف هذا باسم مرض الكلى ، ويصيب حوالي 10٪ من البالغين على مستوى العالم.

يمكن أن تزيد العوامل والحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك مرض السكري ، من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

 

علاجات منزلية لحب الشباب

يعد حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تؤثر عليك في أي وقت فتعد كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة خالية من العيوب ولكن حب الشباب يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ عليها.

 يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ظهور حب الشباب بما في ذلك زيادة التلوث والعادات الغذائية السيئة وروتين العناية بالبشرة وغيرها الكثير. 

إليك أبرز علاجات حب الشباب يجب أن تجربيها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

موقع “صدى البلد” مجالي المرأة والصحة مواقع التواصل الاجتماعي م تابعي السوشيال ميديا عصير التفاح

ترشيحاتنا

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

موسيماني يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي.. تفاصيل

أحمد الشامي: مبحبش أنشر حاجة عن حياتي عشان بحافظ على البيت.. فيديو

الدوري المصري.. سموحة يعمق جراح الإسماعيلي ويخطف منه فوزا قاتلا

الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة

فرمان من كيروش.. تأجيل بداية معسكر منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ