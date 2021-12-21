منها بالكركم.. علاجات منزلية لحب الشباب

يعد حب الشباب، هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تؤثر عليك في أي وقت فتعد كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة خالية من العيوب ولكن حب الشباب يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ عليها.

يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ظهور حب الشباب بما في ذلك زيادة التلوث والعادات الغذائية السيئة وروتين العناية بالبشرة وغيرها الكثير.

إليك أبرز علاجات حب الشباب يجب أن تجربيها يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.



1. الكركم

الكركم من التوابل الغنية بمركبات وخصائص مضادة للجراثيم والتي تمنع تطور حب الشباب كما أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعدك على التخلص من الاحمرار والالتهابات.

يمكنك مزج الكركم والحليب لعمل قناع يمكن تطبيقه على المنطقة المصابة فيعد الكركم مليء بالخصائص التي يمكن أن تساعد في مكافحة حب الشباب



2. العسل



العسل مكون طبيعي يساعد في محاربة حب الشباب. ويوقف العسل نمو البكتيريا وينظف بشرتك و يزيل الأوساخ والبكتيريا غير الضرورية التي تدخل مسام الجلد و لاستخدام العسل يمكنك مزجه مع الكركم أو القرفة وتطبيقه على بشرتك.

3. خل التفاح



خل التفاح هو الحل السحري للعديد من المشاكل الصحية و يستخدم بشكل عام لفقدان الوزن. يمكن استخدام خل التفاح لمحاربة مشاكل البشرة أيضًا.

يمكن أن يساعدك على محاربة البكتيريا والفيروسات المختلفة ويمكنك مزج الماء وثلث جزء من خل التفاح وتطبيقه على بشرتك واتركيه لبعض الوقت ثم اغسل وجهك لاحقًا.

4. عصير ليمون



الليمون هو المكون الأكثر شيوعًا والذي يمكنك العثور عليه بسهولة في كل مطبخ تقريبًا. عصير الليمون غني بفيتامين C وهو مفيد للغاية لبشرتك.

يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يمكنك مزج عصير الليمون مع العسل أو ماء الورد وتطبيقه على بشرتك.

5. صودا الخبز



اكتسبت الفوائد الجمالية لبيكنج صودا شعبية مؤخرًا. يمكن أن تساعد صودا الخبز أيضًا في التحكم في انتشار حب الشباب والالتهابات لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة.

هناك طرق مختلفة لاستخدام صودا الخبز للبشرة ويمكنك مزجه مع الليمون أو الزبادي وتطبيق المعجون على المنطقة المصابة.

6. الشاي الأخضر

"الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة القوية و يمكنك استخدام أوراق الشاي الأخضر لعلاج حب الشباب عن طريق تحضير قناعًا أو مقشرًا بالشاي الأخضر واستمتعي بفوائده